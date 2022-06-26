США спрогнозували, скільки РФ втрачатиме через заборону на імпорт золота

Офіційне оголошення про заборону очікується у вівторок

Експорт золота є джерелом доходу Росії в 19 мільярдів доларів на рік, і його припинення матиме «значний» вплив на економіку Росії, яка вже відчуває вихід з ринку 1000 компанії через повномасштабну війну в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Barron’s.

Один з чиновників адміністрації Байдена, зазначив, що офіційне оголошення про заборону очікується у вівторок.

«Це ключовий експорт, ключове джерело доходів. Прийняття цього кроку відрізає цей потенціал і є постійною ілюстрацією тих кроків, які G7 може зробити колективно, щоб продовжити ізоляцію Росії та відрізати її від світової економіки», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

Золото є важливим активом для російського центрального банку, який зіткнувся з обмеженнями на доступ до деяких своїх активів, які зберігаються за кордоном через санкції Заходу. Акції російських золотодобувних компаній, які торгуються за кордоном, впали цього року на тлі труднощів, включаючи продаж золота та погашення кредитів банкам, які потрапили під санкції.

Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, під час звернення 21 червня президент України сказав, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.