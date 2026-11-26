Словацька ультраправа депутатка Лівія Павлікова похвалилася в Instagram стріляниною по веселковому прапору в GTA VI. Колеги заявили на неї в поліцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.

Павлікова, яка належить до ультраправого руху «Республіка», пояснила, що шукала в грі прайд-марш, але, не знайшовши його, почала стріляти у веселковий прапор із написом «Мир». Після хвилі критики депутатка назвала свій вчинок жартом.

«Я вважаю, що жартувати й грати в комп’ютерні ігри – це чудово. Не розумію, чому ви пов’язуєте це з реальним світом», – зауважила депутатка.

Попри це, депутати опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Луція Плавакова та Міхал Сабо звернулися до поліції із заявою. За словами Плавакової, Павлікова зневажливо відреагувала на критику та висміювала правових експертів.

Сама депутатка заявила, що стежить за своїми публікаціями. Вона пояснила, що лише скористалася можливостями гри й не очікувала, що відео стане приводом для звернення до поліції.

Нагадаємо, відеогра Grand Theft Auto VI принесла $3,79 млрд роздрібних продажів за першу добу після виходу. За оцінкою розробників, це найбільший старт в історії індустрії розваг.