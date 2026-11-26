Північна Корея призупинила частину військової допомоги Росії після заяви російського дипломата про намір Москви сприяти деескалації відносин між Пхеньяном і Сеулом. Відповідне рішення, за інформацією української розвідки, особисто ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє «Главком».

Як зазначає ГУР, напруження між Москвою та Пхеньяном виникло в жовтні після заяви заступника міністра закордонних справ Росії Андрєя Руденка. Він повідомив, що Кремль у майбутньому сприятиме деескалації відносин між Південною Кореєю та Північною Кореєю.

У Пхеньяні такі слова сприйняли негативно. Наприкінці жовтня міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі заявила, що позиція російської сторони не відповідає характеру союзницьких домовленостей між двома країнами, та зажадала роз’яснень щодо політики Москви стосовно Сеула.

Після цього, за даними української розвідки, Північна Корея оголосила про тимчасове призупинення військової підтримки Росії. Обмеження, зокрема, передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також зупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів.

Крім того, Пхеньян наразі не погоджується на реалізацію російського запиту щодо збільшення північнокорейського військового угруповання на території РФ. Москва, за інформацією ГУР, хотіла розширити його чисельність із 8,5 тис. до 50 тис. військовослужбовців.

Водночас військова присутність КНДР у Росії не припинилася. Підрозділи 11-го корпусу спеціального призначення північнокорейської армії продовжують перебувати в Курській області. Також із середини літа у Воронезькій області діє ракетний підрозділ КНДР, який російські війська залучають до ударів по території України.

У розвідці називають кілька причин, які гальмують військову співпрацю двох країн. Серед них – значні втрати північнокорейських військових у боях із Силами оборони України, проблеми з логістикою, мовний бар’єр і низький рівень оперативної сумісності підрозділів.

За оцінкою ГУР, втрати північнокорейського контингенту в Курській області становлять 7058 військовослужбовців. Із них 2251 – безповоротні втрати, решта – поранені.

У розвідці підсумовують, що подальше розширення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном наразі перебуває на етапі стримування.