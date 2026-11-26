Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступили зі спільною заявою щодо війни Росії проти України. Після зустрічі у Флориді вони закликали Москву уникати будь-яких дій, які можуть призвести до розширення бойових дій, та наголосили на важливості якнайшвидшого досягнення миру. Заяву оприлюднив Білий дім після переговорів Трампа і Рютте в резиденції американського президента Мар-а-Лаго, пише «Главком».

«Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання», – йдеться у спільній заяві.

Зустріч відбулася за зачиненими дверима, без присутності преси. У Білому домі назвали переговори «видатною зустріччю» та зазначили, що основними темами стали війна між Росією та Україною, а також конфлікт в Ірані. Водночас подробиць обговорення іранського питання сторони не оприлюднили.

Окремо Трамп і Рютте обговорили результати самітів НАТО в Гаазі та Анкарі. Також ішлося про подальше збільшення оборонних витрат і вкладення коштів у розвиток оборонної промисловості США та країн Альянсу.

Перед зустріччю з Трампом Рютте прокоментував його контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Генсек НАТО заявив, що американський президент перевіряє, наскільки серйозними є наміри очільника Кремля щодо завершення війни та чи готовий він до переговорів.

«Тож продовжуймо тиск. Я вважаю, що це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі», – сказав Рютте.

Він також наголосив, що будь-яка майбутня мирна угода або тривале припинення вогню мають передбачати гарантії безпеки для України. За словами генсека НАТО, союзники повинні забезпечити Київ усім необхідним для продовження боротьби та збереження тиску на Росію.