NYT: Трамп втомився від України і більше не згадує про неї публічно

Вікторія Літвінова
Увага Білого дому переключилася на Іран, а мирні переговори щодо України фактично зайшли у глухий кут
фото: Getty Images
Рубіо: США готові допомогти завершити війну, «якщо така можливість з'явиться»

Дональд Трамп рідше згадує українську війну публічно, а держсекретар Рубіо дав зрозуміти, що готовий поступитися роллю посередника іншій країні. Про це пише «Главком» з посиланням на аналіз The New York Times, присвячений глухим кутам зовнішньої політики Трампа.

Обіцянка за 24 години – і 16 місяців тиші

Трамп іще під час виборчої кампанії хвалився, що завершить війну в Україні за 24 години після інавгурації. Минуло понад 16 місяців – і він практично перестав публічно згадувати цей конфлікт. За даними NYT, увага Білого дому переключилася на Іран, а мирні переговори щодо України фактично зайшли у глухий кут.

Держсекретар Марко Рубіо нещодавно відверто зізнався, що втомився від нескінченних переговорів. «США стоять готові і зроблять усе можливе, щоб допомогти завершити цю війну. І сподіваємось, що така можливість з'явиться в якийсь момент», – сказав він журналістам. При цьому Рубіо прямо сказав, що був би не проти, якби інша країна перебрала цю роль.

Росія хоче нормальної дипломатії

Москва, за даними NYT, також незадоволена нинішнім форматом контактів. Росіяни дали зрозуміти, що їм набридли епізодичні візити спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера. Кремль хоче стабільного дипломатичного процесу – з робочими групами та регулярними зустрічами. Окремо Москва наполягає на призначенні американського посла до Росії: ця посада вакантна вже майже рік.

Колишній американський дипломат Томас Ґрем, який тривалий час працював у Москві, вважає, що момент для завершення конфлікту сприятливий. «Настрій у Москві змінився. Фронт стабілізувався. Економічні проблеми в Росії наростають, політичне невдоволення починає виходити на поверхню. Розмови всередині Кремля зводяться до одного: як подати це як перемогу», – цитує його NYT. Однак, додає він, «потрібен переговорний процес» – а його досі немає.

Сам Трамп у січневому інтерв'ю NYT визнав, що недооцінив складність ситуації. «Бували випадки, коли я домовився з Путіним – і Зеленський відмовлявся від угоди, що мене вражало. Потім траплялося навпаки», – сказав він.

Іран і Газа – теж без результату

Глухий кут в Україні – не єдиний провал. NYT описує схожу картину в Ірані та Газі. Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном 7 квітня, пообіцявши повне відкриття Ормузької протоки. Цього не сталося. Навіть якщо торгівля через протоку відновиться, ядерна та ракетна програми Ірану залишаться там, де були у лютому – у підвішеному стані.

У Газі Трамп влітку 2025 року особисто прилетів до Ізраїлю святкувати звільнення останніх живих заручників. Він говорив про 20-пунктний план –  роззброєння ХАМАС, міжнародні сили стабілізації, відбудова сектору зі скляними хмарочосами та морськими курортами. Вісім місяців потому ХАМАС не роззброєний, палестинці досі живуть у наметах, а Нетаньягу минулого тижня оголосив про розширення контролю ізраїльської армії до 70 відсотків сектору.

Один із помічників Трампа сказав прямо: знищувати ядерні об'єкти з повітря – це те, що Америка вміє найкраще. А контролювати політичні події в Ірані, Росії та Україні – те, що вона вміє найгірше.

Нагадаємо, три тижні тому «Главком» повідомляв, що NYT описав відхід України від США: після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном у лютому Вашингтон фактично припинив займатися українським питанням. Тоді ж «Главком» писав про аналіз Politico: чи здатна дипломатія Трампа перетворити тимчасові перемир'я на справжній мир.

Теги: переговори Москва фронт Україна Вашингтон ХАМАС дипломатія Дональд Трамп

