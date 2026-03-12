Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Президент заговорив про підписання великої угоди зі США
фото: Офіс президента України

Зеленський сподівається, що Україна та Сполучені Штати Америки все ж підпишуть угоду про виробництво дронів 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон став більш схильним до укладання масштабної угоди про спільне виробництво безпілотників та систем протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, інформує «Главком».

«Ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому. Ішлося про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських «шахедів» і ракет», – розповів він. 

Президент зазначив, що в України ще не було нагоди підписати цей документ. 

«У нас ще не було нагоди підписати цей документ. Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході», – додав глава держави.

Нагадаємо, глава держави вважає, що якщо бойові дії з Іраном не припиняться до осені, конфлікт затягнеться. Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки. Очільник України підкреслив, що українська розвідка вже фіксує багато деталей російського виробництва в ударних безпілотників, які застосовуються Іраном у війні та атакують американські бази.

До слова, позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові цілі Вашингтона у війні проти Ірану «практично виконані» і конфлікт може завершитися найближчим часом. «Наші військові цілі були практично повністю виконані», – сказав він, додавши, що війна завершиться «дуже скоро».

У ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників.

