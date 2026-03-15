«Дронова угода з США». Зеленський розкрив подробиці своєї пропозиції Трампу

Президент України: «Поки що, скажімо так, чіткої відповіді не отримали»

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У нас є дефіцит систем антибалістичної оборони «Петріот». Але, як ви бачите на Близькому Сході, навіть якщо у вас достатня кількість ракет, антибалістичних ракет, – цього недостатньо. Потрібна система захисту. Тож у нас є система захисту. Тож наша пропозиція полягала в тому, що ми можемо надати систему, і США мають бути першими, оскільки вони відчутно нас підтримують зброєю проти балістики та є стратегічним партнером України. Ось чому ми запропонували США угоду щодо дронів», – пояснив президент.

Зеленський зауважив, що від Дональда Трампа надійшов сигнал про зацікавленість у цій ініціативі. Він зазначив, що кілька разів обговорював це питання з американським лідером у Вашингтоні, де всі були задоволені пропозицією, а військові підтвердили, що зацікавлені в такій угоді. За словами Зеленського, залишаються деякі питання, зокрема щодо термінів та фінансування, проте Україна прагне реалізувати проєкт для власного виробництва.

«Йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона США. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач хороший. Завтра інший, інша компанія з новою технологією – можна змінювати, бо треба бути гнучкими. Зі стратегічними партнерами ми можемо бути гнучкими, бо ми відкриті щодо технологій та усього іншого. Ось така була ідея. Але поки що, скажімо так, чіткої відповіді не отримали», – підкреслив глава України.

Зеленський пояснив, що головною метою пропозиції було поєднати вдячність США з можливістю поділитися українськими технологіями та досвідом. Він додав, що Україні бракувало фінансування, і коли США запропонували продати зброю, Україна погодилася, усвідомлюючи її ціну. За словами президента, угода щодо дронів дозволить США отримати українські технології, а українські підприємства збільшать обсяги виробництва: половина продукції піде на фронт, а інша половина – партнерам, щоб компенсувати обмеження, пов’язані з фінансовим дефіцитом.

«Ми не підписали документ з президентом Трампом. У мене немає відповіді чому. Можливо, це станеться пізніше, але я не впевнений. Ми говорили з країнами Європи щодо дронів – і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки – дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями. Були пропозиції й із Африки й кількох інших країн», – сказав президент.

За словами Зеленського, ще близько року тому відбулася перша розмова зі США щодо цієї ініціативи. Він зауважив, що не знає точного обсягу потреб США, але за наявності вільних та працездатних потужностей Україна готова їх використати, оскільки це сприятиме розвитку експорту. Президент додав, що ніколи не чув про відсутність зацікавленості з боку США – навпаки, вони дуже зацікавлені, залишалося лише обговорити обсяги та умови угоди. За його словами, планувалася угода на суму близько $35-50 млрд, що передбачала довгострокове постачання дронів.

«Ми також готові до варіанту спільного виробництва. Спільне виробництво у США – це буде підприємство на умовах 50/50. Ми згодні на це. Розподіл – 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США», – підсумував Зеленський.

Новина доповнюється...