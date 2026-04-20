Міноборони вирішило ключову проблему фронту з дронами

Військові отримають єдину станцію керування, яка замінить десятки різних систем

Міністерство оборони України вперше впровадило у війську універсальну наземну станцію для керування оптоволоконними дронами. Йдеться про уніфіковане рішення, яке має замінити десятки різних систем, що нині використовуються підрозділами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

скріншот: Михайло Федоров/Facebook

«Уперше впроваджуємо у війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів та прибираємо «зоопарк» рішень», – зазначив він.

За словами міністра, дрони на оптоволокні стали одним із ключових інструментів ураження ворога, оскільки здатні працювати в умовах радіоелектронної боротьби та ефективно діяти на дистанціях, де інші технології втрачають результативність.

Водночас основною проблемою залишалася відсутність єдиного стандарту. На фронті одночасно використовуються десятки різних наземних станцій, створених різними виробниками. Через це оператори змушені брати із собою кілька типів обладнання.

«Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема – «зоопарк» наземних станцій керування для запуску БПЛА», – пояснив Федоров.

Як уточнив міністр, над вирішенням цієї проблеми протягом кількох місяців працювали разом із виробниками, зокрема за участі радника з ефективності БПЛА Сергія Стерненка.

Наразі сформовано єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, які є найбільш поширеними у військах. Уже створено прототип, максимально наближений до серійного виробництва. «Цього тижня передаємо станції в підрозділи для бойового тестування», – повідомив міністр.

Наступним етапом стане розвиток цифрових систем керування на оптоволоконі та масштабування уніфікованого рішення по всій лінії фронту.

«Наша мета – сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів», – наголосив Федоров.

У Міністерстві оборони зазначають, що впровадження таких рішень має підвищити ефективність бойових операцій і зменшити навантаження на військових, які працюють із дронами на передовій.

