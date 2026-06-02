«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН

glavcom.ua
Постпред України при ООН Андрій Мельник
фото з відкритих джерел
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що удар російського безпілотника по румунському місту Галац свідчить про свідоме поширення Кремлем агресії за межі України. Цей інцидент повинен стати «переломним моментом» у реагуванні міжнародної спільноти. Про це український дипломат наголосив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, яке було скликане на прохання Румунії, інформує «Главком».

Андрій Мельник висловив солідарність із Бухарестом після подій 29 травня. Тоді російський дрон-камікадзе з вибухівкою порушив повітряний простір країни та влучив у житловий район Галаца, спричинивши руйнування та поранення цивільних громадян.

Українська сторона повністю відкинула заяви російського постпреда Василя Небензі про «непричетність» Москви. Мельник підкреслив, що Україна цілковито довіряє висновкам румунської влади щодо російського походження безпілотника. Він додав, що ця атака не є випадковістю, а вписується у ширшу кампанію залякування європейських держав. Про це свідчать регулярні погрози ударами по європейських столицях від топпропагандистів Кремля та заступника Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

За словами українського дипломата, удар по Галацу мав чітку мету:

  • Перевірка рішучості Альянсу: Росія тестує реакцію НАТО на пряме наближення війни до кордонів союзників.
  • Ідеологічний удар: Місто Галац має історичне значення, адже є місцем поховання українського гетьмана Івана Мазепи.

«Саме тому багато українців не можуть не помічати цю гірку символіку російського дрона, який завдав удару по прекрасному місту Галац у Румунії, але такому тісно пов’язаному зі священною пам’яттю про гетьмана Мазепу», – сказав Мельник.

Мельник наголосив, що війна РФ спрямована не лише проти українських територій, а й проти національної ідентичності та історії. Найефективнішим способом захистити громадян Румунії та інших держав Європи від російського терору Мельник назвав недопущення входження ворожих ракет і дронів у повітряний простір України.

«Але найбільше Україні потрібне зобов’язання наших європейських і наших американських партнерів активно перехоплювати та знищувати російські ракети й російські безпілотники над територією України», – наголосив дипломат.

Мельник відкинув звинувачення Росії про нібито український удар по Запорізькій атомній електростанції та закликав Москву звільнити ЗАЕС.

Коментуючи повторні заяви Небензі щодо Старобільська, український дипломат процитував російською мовою фразу з відомого радянського фільму: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая – три».

«Іншими словами, просто припиніть брехати в цій залі», – додав Мельник.

«Главком» писав, що Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів.

Варто зазначити, що вночі російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом опинилися вісім районів столиці, де були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади, навчальні установи, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

