Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Данія сформувала новий уряд

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен домовилася про формування нового лівоцентристського коаліційного уряду після кількох місяців політичних переговорів. Це дозволить їй втретє поспіль очолити данський уряд. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Угода поклала край невизначеності, яка тривала після парламентських виборів у березні, коли до парламенту пройшли одразу 12 політичних партій.

«Я відвідала його величність короля і повідомила, що після тривалих переговорів уряд може бути сформовано», – заявила Фредеріксен журналістам.

Після більш ніж двох місяців консультацій між партіями саме 48-річній лідерці соціал-демократів вдалося заручитися необхідною підтримкою для створення нового кабінету міністрів.

«Це урядова платформа для людей, які живуть у Данії, для майбутніх поколінь, а також для тварин», – сказала прем’єрка.

До нового уряду, окрім Соціал-демократичної партії, увійдуть соціал-ліберали, партія «Ліві зелені» та центристська партія «Помірковані». Для ухвалення рішень коаліція спиратиметься на підтримку інших політичних сил у парламенті, насамперед «Червоно-зеленого альянсу».

Очікується, що головні пріоритети нового уряду представлять 2 червня, а склад кабінету міністрів оголосять наступного дня.

Reuters зазначає, що новий уряд означає повернення Фредеріксен до більш лівоцентристського формату управління. Водночас протягом останніх чотирьох років вона очолювала широку коаліцію, до якої входили як ліві, так і праві політичні сили.

Варто зазначити, що ще на початку травня лідерка соціал-демократів та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила королю Фредеріку X, що не змогла сформувати новий уряд за підсумками першого раунду коаліційних переговорів.

Нагадаємо, раніше Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливали лише восени. Вибори призначили на 24 березня після того, як прем’єрка звернулася до короля Данії Фредеріка X із відповідною рекомендацією. Рішення про дострокове голосування ухвалили менш ніж за рік до завершення роботи парламенту.