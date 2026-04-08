Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників

glavcom.ua
Дрони-перехоплювачі стали ключем до знищення тисяч БпЛА
Україна масштабує нову систему ППО і шукає рішення проти реактивних «шахедів»

У березні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у соціальних мережах.

За словами міністра, дрони-перехоплювачі стали ключовим елементом протиповітряної оборони. Лише за один місяць вони знищили тисячі ворожих цілей, зокрема «шахеди», Zala, «орлани» та інші типи безпілотників.

«Рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу знищили дрони-перехоплювачі в березні – удвічі більше, ніж попереднього місяця», – зазначив Федоров.

Він підкреслив, що одним із головних викликів залишаються реактивні «шахеди», швидкість яких зростає, що ускладнює їх перехоплення.

«Ключовий виклик – реактивні шахеди. Ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання – знайти технологічне рішення», – наголосив міністр.

Для цього держава разом із виробниками аналізує технології, визначає вузькі місця та готує рішення для масштабування виробництва.

У межах програми EU4UA Defence Tech уже підтримано 12 технологій, а компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів зі швидкістю понад 450 км/год.

Федоров також повідомив, що кластер Brave1 об’єднує близько 100 виробників дронів-перехоплювачів, а понад 30 компаній працюють із системами штучного інтелекту для виявлення і знищення повітряних цілей.

Серед ключових завдань для ринку – розробка реактивних перехоплювачів та створення альтернативних систем наведення для роботи у складних погодних умовах. Міністр наголосив, що держава готова оперативно контрактувати ефективні рішення та масштабувати виробництво для посилення захисту українського неба.

Нагадаємо, що у березні Україна вперше з початку повномасштабної війни випередила Росію за кількістю дронових атак, попри загальне зростання інтенсивності ударів з обох сторін.

