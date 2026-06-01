Росія планує атакувати «Цирконами» Лондон і Північну Європу – The Times

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Норвезький міністр оборони: якщо Путін захопить контроль над Арктикою, Лондон опиниться під прямим ударом

Якщо Росія встановить контроль над стратегічною арктичною протокою між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген, вона зможе завдавати гіперзвукових ударів по Лондону, Норвегії та Данії. Про це попереджає норвезький міністр оборони Торе Сандвік в інтерв'ю, яке публікує «Главком» з посиланням на The Times.

Що таке «Ведмеже горло» і чому воно важливе

«Ведмеже горло» (Bear Gap) – протока завширшки близько 650 кілометрів між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген. Саме через неї російські підводні човни з Баренцевого моря виходять в Атлантичний океан. Північний флот РФ зосереджує близько двох третин усього ядерного потенціалу російського військово-морського флоту і останніми роками активно нарощує присутність у водах НАТО.

«Якщо Путін захопить північ Скандинавії, якщо він підпорядкує собі «Ведмеже горло» – це пряма загроза для Великої Британії», – попередив Сандвік.

За його словами, панування над протокою дозволило б Росії застосовувати гіперзвукові ракети проти НАТО – зокрема проти Лондона, Норвегії та Данії. «Ми бачимо, які системи озброєнь розробляє Росія, і знаємо: якщо вони захоплять «Ведмеже горло», вони зможуть вдарити гіперзвуковими ракетами по НАТО... по Лондону, по Норвегії, по Данії», – наголосив міністр.

«Циркон» і «Посейдон»: чим загрожує Росія

«Циркон» – російська гіперзвукова крилата ракета, що розвиває швидкість до дев'яти швидкостей звуку. Її встановлюють на крейсерах, фрегатах і підводних човнах – вона однаково здатна уражати морські та наземні цілі. Окрім «Цирконів», країнам регіону загрожує підводний безпілотник «Посейдон» з ядерною силовою установкою, який Росія наразі розробляє.

Французький аналітик Бруно Тертре з аналітичного центру FRS зазначив, що пряма відкрита військова акція Росії проти Шпіцбергена малоймовірна, однак посилення гібридної війни проти архіпелагу «можливе і навіть імовірне».

Як відповідає Норвегія

Через зростання російської загрози Норвегія активно зміцнює обороноздатність. Торік країна придбала вісім британських фрегатів типу Type 26. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі ще у лютому застеріг, що Росія «становить найбільшу загрозу для безпеки Арктики та Крайньої Півночі з часів холодної війни».

Минулого тижня прем'єр-міністр Норвегії Юнас Гар Стере вирушив до Парижа, де підписав з президентом Франції Еманюелем Макроном нову оборонну угоду – Норвегія приєднується до французької ядерної ініціативи стримування.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще у лютому WSJ писав про плани Росії встановити контроль над Шпіцбергеном — відставний генерал РФ Андрій Гурульов відкрито заявляв, що Росія «вкрай потребує» архіпелагу для розгортання баз, здатних «впливати на всю Арктику». Раніше «Главком» також писав, що Британія та Норвегія вже створюють спільний флот для відстеження російських субмарин у Північній Атлантиці.