Вашингтон попросив Пекін вплинути на Путіна заради миру в Україні – SCMP

Вікторія Літвінова
Трамп і Сі зустрічалися у Пекіні – на порядку денному була й Україна
фото: Getty Images
South China Morning Post: Вашингтон визнав, що без Пекіна завершити війну в Україні не вдасться

На травневому саміті в Пекіні президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Путіна і повернути його до переговорів із Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post, який посилається на кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

Що сказав Трамп Сі

За даними джерел SCMP, на зустрічі в Пекіні 14 травня Трамп повідомив Сі Цзіньпіну, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут. У зв'язку з цим він закликав Китай скористатися своїм впливом на Москву і повернути Путіна за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Цей крок відображає визнання Вашингтоном: без Пекіна завершити війну, яку Трамп зробив центральним елементом своєї зовнішньополітичної програми після повернення до Білого дому, не вийде. На саміті сторони також обговорювали Іран, Близький Схід, Тайвань і торгівлю. Окремим подразником у відносинах залишається незадоволення Вашингтона китайськими обмеженнями на експорт рідкоземельних металів.

Чи справді Китай може вплинути на Путіна

Аналітики скептично оцінюють готовність Пекіна тиснути на Москву заради інтересів Вашингтона. Після саміту Трампа до Пекіна приїхав Путін — і поїхав без великих угод. Зокрема, він не отримав головного: підписання контракту на газопровід «Сила Сибіру-2», без якого «Газпром» фактично позбавлений альтернативних ринків збуту після закриття Європи.

«Путін потребує Китаю більше, ніж Китай потребує Путіна. Росія зараз – молодший, залежний партнер», – заявив аналітик Chatham House Тімоті Еш. Водночас він підкреслив: Китай не зацікавлений ні в приниженні Росії, ні в нестабільності біля своїх кордонів. Тому реальний тиск на Москву з боку Пекіна залишається малоймовірним.

Прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі влітку 2025 року не привели до перемир'я – і відтоді переговорний процес фактично стоїть.

Що від Китаю очікує Україна

Київ уважно стежить за китайсько-американськими контактами, розуміючи, що Пекін – один із небагатьох гравців, здатних справді вплинути на Путіна. Водночас Київ тверезо оцінює мотиви Китаю: війна фактично перетворила Росію на ресурсний придаток КНР, і чим довше Москва залишається в ізоляції, тим вигідніше це Пекіну.

Нагадаємо, «Главком» писав, що під час офіційної зустрічі 14 травня сторони обговорювали Україну — але деталей того, що саме говорив Трамп, тоді не розкривалося. Також раніше «Главком» аналізував, як Сі здивував Трампа своєю заявою про війну в Україні після саміту.

 

Теги: росія війна Китай путін Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

