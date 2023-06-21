Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
За словами президента Зеленського, Україна «зробила Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був»
Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії. Про це глава держави сказав у своєму зверненні під час конференція з відновлення України, яка відбувається у Лондоні.
«Я окреслю п'ять напрямків, з яких ми почали створювати основи для миру. Перше – потенціал в єдності. Друге – потенціал в стабільності. Третє – потенціал зростання. Четверте – потенціал безпеки. П'яте – потенціал демократії», – заявив президент.
Зеленський висловив думку, що Україні вже вдалося «зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був»: «Це єднання, яке має має вираження у багатьох політичних, економічних, санкційних, гуманітарних рішеннях».
Президент наголосив, що сьогодні у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які країна пропонує зробити разом. Зокрема, щодо повоєнного відновлення України.
Глава держави зауважує, що наразі немає у світі такого місця, де потрібно було б відновлювати стільки об'єктів, як зараз в Україні.
«Кожний день російської агресії – це нові руїни. Тисячі і тисячі зруйнованих будинків, понівечені галузі, спалені життя. Нещодавно Росія здійснила найбільший в Європі злочин екоциду, підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Що це означає? В Україні найбільше джерело економічного, виробничого і технологічного зростання в Європі за десятки-десятки років. При чому це не тільки реконструкція. Приміром, це зелена металургія», – наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, відновлення України – це також мільйони робочих місць та мільярдні прибутки для компаній. Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі важливо перейти до дій: угод та проєктів.
Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації.
Вже відомо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.
Коментарі — 0