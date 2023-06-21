Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру

Володимир Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі війни важливо перейти до дій: угод та проєктів

За словами президента Зеленського, Україна «зробила Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був»

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії. Про це глава держави сказав у своєму зверненні під час конференція з відновлення України, яка відбувається у Лондоні.

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«Я окреслю п'ять напрямків, з яких ми почали створювати основи для миру. Перше – потенціал в єдності. Друге – потенціал в стабільності. Третє – потенціал зростання. Четверте – потенціал безпеки. П'яте – потенціал демократії», – заявив президент.

Зеленський висловив думку, що Україні вже вдалося «зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був»: «Це єднання, яке має має вираження у багатьох політичних, економічних, санкційних, гуманітарних рішеннях».

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Президент наголосив, що сьогодні у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які країна пропонує зробити разом. Зокрема, щодо повоєнного відновлення України.

Глава держави зауважує, що наразі немає у світі такого місця, де потрібно було б відновлювати стільки об'єктів, як зараз в Україні.

«Кожний день російської агресії – це нові руїни. Тисячі і тисячі зруйнованих будинків, понівечені галузі, спалені життя. Нещодавно Росія здійснила найбільший в Європі злочин екоциду, підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Що це означає? В Україні найбільше джерело економічного, виробничого і технологічного зростання в Європі за десятки-десятки років. При чому це не тільки реконструкція. Приміром, це зелена металургія», – наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, відновлення України – це також мільйони робочих місць та мільярдні прибутки для компаній. Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі важливо перейти до дій: угод та проєктів.

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Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації.

Вже відомо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.