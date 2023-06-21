У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
Лондонська конференція з відбудови України триватиме два дні: 21 та 22 червня
21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.
Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.
Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.
Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.
У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:
- швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;
- довгострокове відновлення;
- реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку торгівлі та інвестицій;
- інвестиції в людський капітал;
- відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;
- механізми страхування приватних інвестицій.
План обговорення на другий день:
- відновлення житла;
- цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;
- роль регіонів у відновленні України;
- прискорення гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.
Коментарі — 0