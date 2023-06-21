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У Лондоні стартувала конференція з відновлення України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
На конференції Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення
скріншот з трансляції

Лондонська конференція з відбудови України триватиме два дні: 21 та 22 червня

21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.

Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.

Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.

У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:

  • швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;
  • довгострокове відновлення;
  • реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку торгівлі та інвестицій;
  • інвестиції в людський капітал;
  • відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;
  • механізми страхування приватних інвестицій.

План обговорення на другий день:

  • відновлення житла;
  • цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;
  • роль регіонів у відновленні України;
  • прискорення гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.

Теги: війна Велика Британія фінансування Україна

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