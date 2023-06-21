У Лондоні стартувала конференція з відновлення України

На конференції Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення

Лондонська конференція з відбудови України триватиме два дні: 21 та 22 червня

21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

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Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.

Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.

Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.

У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:

швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;

довгострокове відновлення;

реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку торгівлі та інвестицій;

інвестиції в людський капітал;

відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;

механізми страхування приватних інвестицій.

План обговорення на другий день:

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відновлення житла;

цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;

роль регіонів у відновленні України;

прискорення гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.