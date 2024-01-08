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Міноборони РФ заявило про збиту українську ракету

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про збиту українську ракету
У РФ працювала ППО
фото ілюстративне

Окупанти заявили про «запобігання терористичній атаці київського режиму»

Тоді як російські ракети зі стратегічних бомбардувальників летять на українські міста, міноборони країни-агресорки РФ заявило про «запобігання терористичній атаці київського режиму», а саме про перехоплення ракети над Білгородською областю.

Міноборони РФ стверджує, що над Білгородською областю перехоплено українську ракету із зенітного комплексу С-200, переобладнаної для ударів по наземних цілях.

Про руйнування чи постраждалих окупанти нічого не повідомляють.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: росія окупанти війна ракета

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