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Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
фото: Telegram/Володимир Зеленський

У ході бесіди сторони обговорили подальші кроки оборонної співпраці України та Італії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час бесіди глава держави поінформував про ситуацію на фронті, масовані російські удари, оборонну співпрацю між країнами та підготовку зустрічі радників по Формулі мири. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Поінформував про масовані російські ракетні удари, постійний терор «Шахедами», обстріли прифронтових та прикордонних міст і громад. Звичайно, обговорили ситуацію на передовій», – розповів президент.

Зеленський висловив вдячність Італії та голові уряду країни за готовність продовжувати надавати допомогу в посиленні ППО ЗСУ.

«Це надзвичайно важливо для порятунку життів та забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл нашої країни», – сказав глава держави.

Президент також привітав Мелоні з початком італійського головування в «Групі семи», і відзначив підтримку Римом України на цьому рівні та у європейських інституціях.

У ході бесіди сторони обговорили подальші кроки оборонної співпраці України та Італії, зокрема торкнулися питання оборонної копродукції.

«Україна та Італія разом можуть зміцнити захист не лише наших народів, але й усієї Європи. Це буде вагомий внесок у глобальну безпеку», – заявив Зеленський.

За словами президента, окрема увага була присвячена підготовці зустрічі радників щодо Формули миру, проведення якої заплановано в Давосі за кілька тижнів.

«Вдячний Італії за незмінну підтримку наших зусиль із відновлення повної сили міжнародного права: наша Формула миру саме заради цього й запропонована. Доручили нашим командам активізувати двосторонню роботу щодо безпекових гарантій для України», – йдеться в повідомленні Зеленського.

Крім того, президент обговорив з Мелоні питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом.

Раніше повідомлялося, що німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. 

Теги: Італія Володимир Зеленський Україна

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