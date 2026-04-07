США вигадали, як бомбити цивільні об’єкти Ірану без звинувачень у воєнних злочинах – Politico

Ростислав Вонс
Раніше Трамп заявляв, що його не хвилює, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані розглядатися як воєнні злочини
фото: Getty Images

Статус об’єктів «подвійного призначення» робить іранську цивільну інфраструктуру легітимною ціллю для американських військ

Пентагон розглядає можливість розширення переліку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть стати цілями для майбутніх ударів США. До нього можуть увійти, зокрема, об’єкти, що забезпечують паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військову інфраструктуру. Такий підхід може слугувати аргументом у разі звинувачень у завданні ударів по критично важливій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначається, статус об'єктів «подвійного призначення» зробить їх легітимними цілями для США. Прямі атаки на суто цивільні об’єкти розглядаються як порушення міжнародного права та воєнними злочинами. Однак підхід, який уже застосовує Ізраїль, може стати способом уникнути подібних звинувачень, пишуть журналісти.

Politico пише, що Пентагон обговорював, чи є таке обґрунтування вагомим. Тонка межа полягає в тому, де провести кордон між військовими та цивільними цілями. Наприклад, опріснювальні установки можуть розглядатися як військові об’єкти, оскільки збройним силам також потрібна питна вода. Варто зазначити, що Женевська конвенція допускає певну свободу дій, коли об'єкти використовуються як військовими, так і цивільними особами.

«Перш ніж цілі будуть затверджені, вони повинні пройти оперативну юридичну перевірку», – пояснив колишній генеральний військовий прокурор армії США Шон Тіммонс.

Тіммонс підтвердив, що деяка цивільна інфраструктура, якщо вона використовується військовими в подвійних цілях, може за законами війни бути законною ціллю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані вважатися воєнними злочинами. Він прокоментував можливість атак на критичну інфраструктуру Ірану, які можуть бути відповідно кваліфіковані.

Як повідомлялося, Російська Федерація надала Ірану детальний перелік із 55 об’єктів енергетичної інфраструктури на Ізраїлю. Їх розподілено на три категорії за рівнем стратегічної важливості.

До слова, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

