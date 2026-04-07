Поділені на три категорії. Росія передала Ірану розвіддані про енергооб'єкти Ізраїлю

Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України

Пошкодження кількох ключових компонентів енергосистеми може спричинити енергетичний колапс

Російська Федерація надала Ірану детальний перелік із 55 об’єктів енергетичної інфраструктури на Ізраїлю. Їх розподілено на три категорії за рівнем стратегічної важливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

Як зазначає ЗМІ, отримана інформація дозволяє Ірану завдавати високоточних ракетних ударів по енергомережі Ізраїлю. Згідно з отриманими даними, цільові об'єкти розділені на три категорії залежно від їх стратегічної важливості:

Критично важливі виробничі об'єкти . Це об'єкти, руйнування яких паралізує національну енергетичну систему. У звіті як основна ціль конкретно вказана електростанція Орот-Рабін.

. Це об'єкти, руйнування яких паралізує національну енергетичну систему. У звіті як основна ціль конкретно вказана електростанція Орот-Рабін. Великі міські та промислові енергетичні центри . Ці об’єкти розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю та забезпечують енергією великі населені пункти.

. Ці об’єкти розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю та забезпечують енергією великі населені пункти. Місцева інфраструктура. До цих об’єктів належать регіональні підстанції, що обслуговують промислові зони та невеликі електростанції.

The Jerusalem Post пише, що ізраїльська енергосистема характеризується високим ступенем ізоляції. Оскільки Ізраїль не імпортує електроенергію з сусідніх країн, російська розвідка повідомила Ірану, що пошкодження навіть декількох центральних компонентів може спровокувати повний і тривалий енергетичний колапс. Припускається, що він призведе до масових відключень електроенергії та технічних збоїв.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

Професорка Кембриджського університету Гелен Томпсон вважає, що навіть якщо бойові дії закінчаться, припущення, на яких десятиліттями базувалися світові ринки, зокрема надійність транзитних маршрутів та легкість заміщення порушених постачань, зазнали серйозного коливання. Фахівчиня наголосила, що найпомітніші негайні наслідки можуть відчуватися не лише на ринках нафти, а й на ринках нафтопродуктів і скрапленого природного газу, особливо для країн, що залежать від експорту з Перської затоки.