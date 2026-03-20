Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по іранських об’єктах

Йдеться про цілі, що загрожують Ормузькій протоці

Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по іранських об’єктах, які становлять загрозу для Ормузької протоки. Відповідне рішення погодили британські міністри під час засідання уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

У канцелярії прем’єра Кіра Стармера уточнили, що йдеться про так звані оборонні операції США, спрямовані проти засобів, які використовуються для атак на судна.

Водночас Лондон підкреслює, що не братиме безпосередньої участі в ударах.

Також британська сторона наголосила, що її підхід до конфлікту залишається незмінним, і закликала до деескалації ситуації.

Раніше повідомлялось, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном.

Варто зазначити, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право убезпечити цей ключовий морський маршрут.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз активізував обговорення нових стратегій для захисту Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти та газу.