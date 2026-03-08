Головна Світ Політика
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що батьки загиблих військових особисто зверталися до нього з проханням досягти перемоги заради пам’яті їхніх дітей

Президент США Дональд Трамп повідомив, що родичі американських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій проти Ірану, просять його не зупиняти операцію. Про це пише «Главком» із посиланням на ABC News.

У спілкуванні з журналістами він зазначив, що досвід прощання з полеглими змусив його не сумніватися у доцільності військових кроків. За словами Трампа, батьки загиблих героїв особисто зверталися до нього з проханням досягти перемоги заради пам’яті їхніх дітей. Президент підкреслив, що зупинка операції стала б розчаруванням для цих сімей.

Водночас американський лідер утримався від прогнозів щодо тривалості збройного конфлікту. Він зауважив, що ніколи не називає конкретних термінів, проте наразі Сполучені Штати випереджають графік як за часовими показниками, так і за рівнем бойової ефективності.

Як відомо, у суботу на авіабазі Довер відбулася урочиста церемонія репатріації останків шістьох американських військовослужбовців, які загинули внаслідок атаки безпілотника на командний центр у Кувейті. 

Президент Дональд Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та вищим керівництвом адміністрації приєднався до родин загиблих, щоб віддати шану солдатам, чиї життя обірвалися лише через день після початку масштабної військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, Центральне командування Збройних сил США підтвердило збільшення втрат особового складу в межах військової кампанії проти Ірану. 

За офіційними даними, загальна кількість загиблих американських військовослужбовців досягла шести осіб. Це стало відомо після того, як пошукові групи виявили останки двох бійців, які раніше вважалися зниклими безвісти на одному з об'єктів, що зазнав удару на початковому етапі конфлікту.

