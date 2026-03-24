Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg

Глава Білого дому стверджував, що Вашингтон та Тегеран провели «дуже хороші й продуктивні переговори» про остаточне врегулювання воєнних дій на Близькому Сході

Президент США доручив Пентагону відкласти удари по енергетиці Ірану на пʼять днів

Союзники США та країни Перської затоки переконали президента США Дональда Трампа відмовитися від погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану і розпочати переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що деякі союзники попередили Трампа, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

Відмова від погроз Ірану частково пояснюється прагненням президента стабілізувати ринки. Рішення Трампа, оголошене незадовго до початку торгів на американському ринку, було частково спрямовано на усунення цих побоювань, як стверджують джерела Bloomberg, і негайно викликало різке падіння цін на нафту марки Brent та відскок індексу S&P 500 і казначейських облігацій США.

За словами високопоставленого дипломата, який працює в регіоні, у дні, що передували заяві Трампа, найбільш активними неофіційними каналами зв'язку з Іраном були канали, організовані Туреччиною та Оманом, а також, за словами іншого, повідомлення передавалися через Ер-Ріяд, Нью-Делі та Каїр. Однак незрозуміло, який вплив ці обговорення мали на рішення Трампа.

Інші країни також підтвердили проведення переговорів із США після погроз Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд був поінформований про переговори з Іраном. «Європейські союзники, зокрема, стурбовані тим, що затяжний конфлікт в Ірані може означати для ресурсів і уваги, що приділяється війні в Україні», – сказав він.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану спростувало інформацію про будь-які переговори між США та Іраном.

«Практика Трампа відступати від максималістських погроз, власна практика Ірану затягувати ядерні переговори та нещодавні приклади використання США переговорів з Тегераном як відволікаючого маневру перед новими військовими діями змушують дипломатів і трейдерів сумніватися в тому, що переговори можуть привести до реальної угоди», – пише Bloomberg.

Раніше Дональд Трамп оголосив про проведення результативних переговорів з офіційними представниками Ірану, що дозволило йому на п'ять днів відкласти запланований удар по іранській енергосистемі.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї – вони з цим погодилися», – заявив президент США.

До слова, офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки.