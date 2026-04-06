Війна на Близькому Сході може назавжди змінити енергетичну безпеку у світі – Bloomberg

Найпомітніші наслідки війни відчують не тільки нафтові ринки, а й ринки нафтопродуктів та скрапленого газу

Конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Професорка Кембриджського університету Гелен Томпсон вважає, що навіть якщо бойові дії закінчаться, припущення, на яких десятиліттями базувалися світові ринки, зокрема надійність транзитних маршрутів та легкість заміщення порушених постачань, зазнали серйозного коливання.

Фахівчиня наголосила, що найпомітніші негайні наслідки можуть відчуватися не лише на ринках нафти, а й на ринках нафтопродуктів і скрапленого природного газу, особливо для країн, що залежать від експорту з Перської затоки.

«Європа, і зокрема Велика Британія, виглядають вразливими через свою залежність від імпорту авіаційного палива, дизельного пального та газу, тоді як азійські економіки можуть зберегти більшу гнучкість завдяки вугіллю та диверсифікованим джерелам постачання», – йдеться в матеріалі.

Томпсон вважає, що результатом цього стане світ з більш фрагментованими цінами, обмеженими постачаннями та підвищеним економічним ризиком.

Нагадаємо, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (ВМС КВІР) Ірану зробили заяву про підготовку операцій для нового порядку в Перській затоці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Як повідомлялося, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.