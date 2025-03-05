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США вперше розпочали таємні переговори з угрупованням ХАМАС

Варвара Шолян
glavcom.ua
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США вперше розпочали таємні переговори з угрупованням ХАМАС
Сполучені Штати визнали ХАМАС терористичною організацією ще у 1997 році
фото з відкритих джерел

Штати прагнуть визволити заручників – своїх громадян

США вперше в історії розпочали таємні переговори з терористичним угрупованням ХАМАС. Метою цих переговорів є повернення американських заручників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За інформацією джерел видання, перемовини з боку Вашингтона веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Він проводив зустрічі з представниками ХАМАС упродовж останніх тижнів у столиці Катару Досі.

Перемовини були частково зосереджені на звільненні американських заручників. Сторони обговорювали питання звільнення всіх заручників і досягнення довгострокового перемирʼя, проте поки що жодних домовленостей не було.

Як зауважує видання, підхід президента Дональда Трампа різко відрізняється від підходу його попередника Джо Байдена: той ніколи не проводив переговори з ХАМАС без участі Ізраїлю.,

Зауважимо, самі Сполучені Штати визнали ХАМАС терористичною організацією ще у 1997 році.

Наразі в Газі утримують 59 заручників, Ізраїль підтверджував загибель 35 із них. За даними ізраїльської розвідки країни, ще 22 заручники можуть бути живими, а статус інших невідомий. Серед заручників – 5 громадян США.

Раніше стало відомо, що 20 лютого, ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників – зокрема, йшлося про 83-річного Одеда Ліфшиця, 32-річну Ширі Бібас та двох її дітей. Проте згодом з’ясувалося, що тіла Ширі Бібас серед переданих тіл не було.

Також «Главком» повідомляв, що перемир’я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС було продовжено на періоди свят Рамадан (триватиме до 29 березня), і Песах (завершиться 19 квітня).

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Теги: США заручники сектор Гази ХАМАС переговори

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