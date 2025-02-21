Держсекретар США назвав умову, за якої відбудеться зустріч Трампа і Путіна

За словами очільника Держдепу, Трамп хоче знати, чи серйозно РФ налаштована на припинення війни в Україні

Час зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна залежатиме від того, чи досягнуть сторони прогресу в питанні припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

Рубіо наголошує, що зустріч має бути «предметною» – тобто її не буде, поки американська сторона не дізнається, «про що буде мова».

«Я думаю, що від того, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні», – заявив Рубіо. Однак він не назвав конкретної дати.

За словами очільника Держдепу, Трамп хоче знати, чи серйозно РФ налаштована на припинення війни в Україні. Однак цього неможливо дізнатись, якщо не вести перемовин з російською стороною.

Раніше Марко Рубіо заявив, що не тільки президент США Дональд Трамп «роздратований» через українського президента Володимира Зеленського – Джо Байден нібито також критикував його.

Посадовець прокоментував нещодавні заяви Трампа, який назвав Зеленського «диктатором без виборів». На його думку, американського лідера «дуже засмутив» український президент, і це, мовляв, «справедливо», оскільки Україна на іншому континенті, тому вона не впливає на щоденне життя американців.

Однак, за його словами, «має бути певний рівень подяки», і Зеленський не має «звинувачувати президента в тому, що він живе у світі дезінформації, це дуже контрпродуктивно».

Раніше ми писали, що минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Повідомляється, що остання така зустріч відбулась минулого тижня.

До слова, американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.