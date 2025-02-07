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В USAID залишиться менше 300 основних співробітників – CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В USAID залишиться менше 300 основних співробітників – CNN
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) це незалежне агентство федерального уряду США
фото з відкритих джерел

Решта працівників відключені від систем USAID

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела USAID.

Повідомляється, що Агенство налічує більше ніж 10 тисяч співробітників по всьому світу, серед яких тисячі підрядників, багато з яких були звільнені або звільнені. Решта безпосередніх співробітників будуть відправлені у відпустку найближчими днями.

Джерела CNN повідомили, очікується, що 294 основних працівників збережуть доступ, решта ж відключені від систем USAID, включаючи електронну пошту. 

«Це найгірший сценарій, коли на кожну польову місію по суті припадає одна особа та кілька людей у ​​округу Колумбія», – сказав один представник USAID за кордоном. Інший представник USAID сказав, що їхнє закордонне представництво замість понад 20 офіцерів зовнішньої служби стало лише одним.

Цього тижня керівництво USAID оголосило, що «увесь безпосередньо найнятий персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально призначених програм».

До слова, у Вашингтоні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

А глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

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Теги: грант США

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