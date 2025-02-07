Верховний лідер Ірану відмовився від переговорів з Трампом

Алі Хаменеї: «Якщо вони погрожуватимуть нам, ми погрожуватимемо їм»

Алі Хаменеї пообіцяв «жорстко відповісти» на будь-які загрози для Тегерана

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід. Про це повідомляє Financial Times.

«З таким урядом не повинно бути жодних переговорів, оскільки це не ані мудро, ані розсудливо, ані гідно», – заявив він.

Хаменеї послався на ядерну угоду 2015 року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

«Це наш досвід із ними. Якщо вони погрожуватимуть нам, ми погрожуватимемо їм. Якщо вони виконають свої погрози, ми виконаємо свої. Якщо вони порушують безпеку нашої країни, ми порушимо їх», – наголосив верховний лідер Ірану.

На початку лютого Трамп ввів санкції проти Ірану. Нові обмеження торкнулися кількох суден, що перевозять іранську нафту.

Водночас під час своєї першої каденції Дональд Трамп спрямовував кампанію «максимального тиску» на те, щоб за допомогою жорстких санкцій придушити економіку Ірану і примусити його укласти угоду, яка б перешкоджала програмам з розроблення ядерної та балістичної зброї.

Нагадаємо, Іран шукає швидких шляхів створення ядерної зброї – за кілька місяців, а не за рік чи більше. Секретна група іранських учених працює над пошуком методів швидкого перетворення запасів ядерного палива на зброю на випадок, якщо прискорити створення бомби вимагатиме уряд. Збагаченого до 60% урану Тегерану вистачить на чотири-п'ять бомб – на збагачення урану до рівня 90% потрібно більше часу.

Як повідомлялося, Іран розробляє ядерні ракети, які здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї.

До слова, російський диктатор та президент Ірану 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років.