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Очільник Пентагону грозив сусідній країні військовими діями – WSJ

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Очільник Пентагону грозив сусідній країні військовими діями – WSJ
Піт Гегсет заявив про готовність Штатів вжити «односторонніх заходів» щодо Мексики
фото: AP

Заяви Гегсета обурили мексиканських чиновників

Міністр оборони США Піт Гегсет під час своєї першої розмови з вищим військовим керівництвом Мексики попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги президента США Дональда Трампа щодо кордонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, 31 січня Гегсет заявив мексиканським посадовцям, що американські військові готові вжити односторонніх заходів, якщо Мексика не розбереться зі «змовою між урядом країни і наркокартелями». Мексиканська сторона була «шокованою і розлюченою», адже сприйняла це як погрозу військовими діями США на території Мексики.

Міністерство оборони США відмовилося від коментарів. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив про важливість тиску на мексиканську сторону щодо припинення діяльності наркокартелів, які, за його словами, загрожують безпеці США.

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет може відправити у відставку чи зняти з посад деяких генералів та старших офіцерів. Йдеться, зокрема, про тих, чиї заяви суперечили політиці президента США Дональда Трампа.

Щодо Мексики, то на початку лютого Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться з Мексики до Сполучених Штатів. А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум тоді пообіцяла, що її країна негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків.

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Теги: США Мексика Пентагон Піт Гегсет

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