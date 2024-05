Супутник, який загубили у космосі ще у 90-х, раптово знайшовся

На початку цього тижня було знайдено експериментальний супутник, запущений ще у 1974 році, та який зник з наземних датчиків у 1990-х роках, повідомляє 24 канал з посиланням на Gizmodo.

Супутник Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) був частиною програми космічних випробувань ВПС США. Після запуску 10 квітня 1974 року великий запусковий пристрій під назвою KH-9 Hexagon викинув супутник шириною всього 66 сантиметрів у космос, вивівши його на кругову орбіту в 800 кілометрів.

Крихітний супутник мав роздутися на орбіті й слугувати калібрувальною мішенню для обладнання дистанційного зондування. Однак його розгортання не вдалося, і він став ще одним космічним сміттям.

Переглядаючи архівні дані супутника, Джонатан МакДауелл, астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, виявив, що цей об'єкт уже виявляли раніше, а потім знову втрачали: радари відстежували його в 1970-х роках, а потім у 1990-х роках, перш ніж він знову зник.

The S73-7 satellite has been rediscovered after being untracked for 25 years. New TLEs for object 7244 started appearing on Apr 25. Congrats to whichever @18thSDS analyst made the identification. pic.twitter.com/YJOow5o4ND