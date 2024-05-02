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Супутник, який загубили у космосі ще у 90-х, раптово знайшовся

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Супутник, який загубили у космосі ще у 90-х, раптово знайшовся
Супутник KH-9 Hexagon розгорнув крихітний супутник IRCB (S73-7) у 1974 році
фото: U.S. Air Force

Деякі непрацюючі апарати або уламки часто можуть роками залишатися на орбіті, створюючи небезпеку

На початку цього тижня було знайдено експериментальний супутник, запущений ще у 1974 році, та який зник з наземних датчиків у 1990-х роках, повідомляє 24 канал з посиланням на Gizmodo.  

Супутник Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) був частиною програми космічних випробувань ВПС США. Після запуску 10 квітня 1974 року великий запусковий пристрій під назвою KH-9 Hexagon викинув супутник шириною всього 66 сантиметрів у космос, вивівши його на кругову орбіту в 800 кілометрів.

Крихітний супутник мав роздутися на орбіті й слугувати калібрувальною мішенню для обладнання дистанційного зондування. Однак його розгортання не вдалося, і він став ще одним космічним сміттям.

Переглядаючи архівні дані супутника, Джонатан МакДауелл, астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, виявив, що цей об'єкт уже виявляли раніше, а потім знову втрачали: радари відстежували його в 1970-х роках, а потім у 1990-х роках, перш ніж він знову зник.

За словами МакДауелла, проблема в тому, що він дуже маленький. Можливо, те, що зараз відстежують, «є дозатором або частиною кулі, яка неправильно розгорнулася, оскільки вона не металева і погано відображається на радарі».

Після запуску супутника інженери на Землі приблизно знають, де він перебуватиме і на якій висоті дрейфуватиме. Якщо у визначеній зоні буде знайдено об'єкт, вони можуть розрахувати й відмотати цю орбіту назад у симуляції, щоб подивитися, чи не збігається вона з орбітою, коли супутник бачили востаннє.

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Теги: радари космос

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