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Якутія вводить надзвичайний стан через паводок (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Якутія вводить надзвичайний стан через паводок (фото)
Режим надзвичайного стану запроваджено на території кількох районів
фото: МНС Росії

Глава регіону підписав указ про оголошення з 20 травня 2024 року режиму надзвичайного стану регіонального рівня

У республіці Якутія (Саха) введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію. Про це повідомив глава регіону Айсен Ніколаєв, підкресливши, що відповідний режим запроваджено на території кількох районів.

«У зв'язку зі складною паводковою обстановкою в низці районів республіки, підписав указ про оголошення з 20 травня 2024 року режиму надзвичайного стану регіонального рівня», – наголосив Айсен Ніколаєв.

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У республіці Якутія введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію
фото з соцмереж

Уряду республіки доручено вжити всіх заходів щодо відновлення населених пунктів та об'єктів економіки, забезпечення життєдіяльності населення і надання соціальної та матеріальної допомоги постраждалим громадянам.

Нагадаємо, на Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол.

Зокрема, російські екологи б'ють на сполох через руйнівні наслідки повені. На їх думку, існує висока ймовірність забруднення води небезпечними речовинами, що спричинить зростання онкологічних захворювань у населення.

До слова, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

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Теги: паводок росія влада потоп

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