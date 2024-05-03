Найбільший морський перевізник світу вирішив ліквідувати російський бізнес

У 2022 році Maersk оголосила про припинення бізнесу в РФ

Данська логістична компанія A.P. Moller-Maersk Group відновила процедуру ліквідації своєї російської дочірньої компанії ТОВ «Maersk», пише російський ресурс .

У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну та запровадження санкцій, Maersk оголосила про припинення бізнесу в РФ.

За минулі два роки компанія припинила приймати вантажі в портах Росії та продала групі компаній «Дело» частку в портовому холдингу Global Ports, склади в Санкт-Петербурзі та Новоросійську та понад 800 рефрижераторних контейнерів компанії «Полярна зірка».

У той же рік Maersk розпочала процедуру ліквідації своїх дочірніх компаній данська ТОВ «Maersk Солюшнс» та ТОВ «Maersk ». Обидві компанії припинили процедури ліквідації, відновили роботу, а наприкінці лютого ТОВ «Maersk » зробило додатковий внесок у майно товариства на суму 20 млн руб.

A.P. Moller-Maersk Group – данська компанія, що проводить діяльність у багатьох галузях економіки, насамперед транспорті та енергетиці. Відома під назвою Maersk (дан.Mærsk). Компанія має штаб-квартиру у Копенгагені і представлена дочірніми підприємствами та офісами у більш ніж 135 країнах світу. У списку Forbes Global 2000 за 2015 рік компанія займала 148 місце. У світовому рейтингу судоплавних контейнерних компаній до 2021 року посідала перше місце. На кінець 2023 займала 2-ге місце у світі після Mediterranean Shipping Company.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії. Про це заявив очільник Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль, повідомляють російські ЗМІ.

«Є очікування, що імплементація виконання припису ЄЦБ почнеться в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо ефект та те, як це вплине на результати фінустанови за рік», – заявив Штробль.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу у РФ передбачає майже повну зупинку кредитування – банк чекатиме на погашення вже виданих позик і не видаватиме нових «за кількома винятками».

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.