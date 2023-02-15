«Треба діяти зі спецслужбами України». Ексзаступник глави МВС Молдови про спробу перевороту у країні

Геннадій Косован, колишній заступник міністра внутрішніх справ Молдови, вважає, що Україна та Молдова мають розробити дорожню карту з реагування на придністровські загрози

«Ми раптово виявили діяльність «Вагнера» на території Молдови»

9 лютого, на засіданні Європейської ради, президент України Володимир Зеленський розповів, що поінформував президентку Молдови Майю Санду про наміри Кремля взяти її країну під контроль . Вже наступного дня Санду розповіла, що за даними українських спецслужб, Росія планувала здійснити у Молдові державний переворот, використовуючи антиурядові протести і залучаючи до них військових, переодягнених у цивільне.

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Як Молдова протидіятиме агресивним планам Кремля, в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній заступник міністра внутрішніх справ країни та керівник громадської організації Credința Patriei («Віра Батьківщини») Геннадій Косован.

Як ви оцінюєте повідомлення української сторони про наміри Росії захопити Молдову і заяву президентки Санду з цього приводу?

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З тривогою. Така ситуація у Молдові склалася не вчора і навіть не 24 лютого. Така ситуація існує протягом 30 років і лише набрала обертів після 2014 року, коли Росія напала на Крим і Донбас. У 2019 році Молдову відвідав кривавий російський міністр оборони Шойгу і вручив нашому Міністерству оборони «знамя побєди». Його й досі зберігають…

Я чекаю від молдовського уряду конкретних домовленостей з українською стороною про те, як діяти, якщо у Придністров’ї вирішать переходити до активних дій. Ми маємо розробити дорожню карту і сказати чітко, як ми відреагуємо. Просто чекати перемоги України вже недостатньо.

Санду заявила, що сценарій дестабілізації ситуації у Молдові може включати захоплення заручників, адміністративних будівель, акції протесту. На вашу думку, наскільки це реально у нинішніх умовах?

Ситуація складна. Якщо сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ткнувши пальцем у Молдову, заявив, що ми – наступна ціль, значить небезпека існує. Але ми не можемо сидіти і чекати, поки нас хтось врятує, нам треба діяти спільно зі спецслужбами України. Я знаю, що ми отримали від України аргументовану інформацію. Ми повинні відреагувати. Але поки я бачу декларації, а не дії.

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Це фактично вперше президент Молдови говорить відкрито про російську загрозу. Її публічна заява матиме якійсь додатковий вплив на ситуацію?

Мені хочеться вірити, що структури, які відповідають за безпеку країни, перейдуть від моніторингу заяв ворога в інтернеті до дій з оперативного прикриття Республіки

Ні для кого не секрет, що «спонсором» цієї дестабілізації виступає придністровський регіон, а 60% бюджету Придністров’я наповнюємо ми і це було до війни. А зараз, мабуть, всі 80%. Тобто, ці терористичні структури фактично існують за наші гроші. Тому мають бути здійсненні конкретні кроки, відкриті конкретні кримінальні справи.

Майя Санду заявила, що у таких сценаріях можуть взяти участь особи з військовим вишкілом, перевдягнені у цивільне. Хто це може бути?

За нашою інформацією, це так звані «ветеранські», прорадянські організації. Всі вони підтримують Путіна. Якщо на площу виходить 20-50 тис. людей, то 30-50 терористів вистачить, щоби дестабілізувати ситуацію і влаштувати заворушення. А у нас таких терористів достатньо. У Придністров’ї є чотири батальйони спеціального призначення, не говорячи вже про оперативну групу військ РФ. І ці підрозділи раніше проводили військові навчання на території Молдови, поблизу кишинівського аеропорту.

Це було у 2014 році, коли через аеропорт Республіки Молдова вилітав «президент» Придністров’я Євгеній Шевчук і поряд з ним був генерал-лейтенант спецслужб Росії Олег Подолько, який був почесним консулом Молдови у Криму до російської окупації півострову і потім став представником Путіна (Подолько Олег Юхимович – спецпредставник управління справами президента РФ в окупованому Криму, – «Главком»). Цей Подолько брав активну участь у захопленні Криму. Під прикриттям посади почесного консула Молдови він фактично виконував завдання російських спецслужб.

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Як ви оцінюєте настрої силовиків у Молдові?

Ситуація краща, ніж була у 2013-14 роках на територіях України, окупованих Росією, але є й такі, навіть серед керівного складу, що чекають, щоби їх «спасли» (чекають на агресію Росії проти Молдови, – «Главком»).

Ми вимагаємо, щоби високопосадовці МВС та інших силових органів проходили перевірку на поліграфі стосовно їхньої готовності до співпраці з Росією. Це треба зробити першочергово, бо найбільше шкоди вчиняють саме такі зрадники.

У 2012 році ми виявили у парламенті Молдови радників високопосадовців, які були агентами впливу Росії. Ми про це говорили, але нам тоді сказали, що Росія – наш партнер. Я можу собі тільки уявити, кого Росія по собі тут залишила після розпаду СРСР. Серед цих осіб є й ті, що досі рвуться до влади.

Санду заявила, що провокатори можуть приїхати з-за кордону, зокрема з Білорусі, Чорногорії та Сербії. Беручи до уваги той факт, що Молдова залишається відкритою для в’їзду громадян Росії, чи вдасться молдовським спецслужбам повноцінно контролювати потік людей, які в’їжджають на територію країни? За останні роки Молдова неодноразово ставала транзитною країною для російських спецслужб.

Ми знаємо точно, що існує фільтр на всіх пропускних пунктах молдовського кордону, включно з аеропортом. Спецслужби Молдови завчасно отримують списки пасажирів, всі проходять контроль. І я знаю, що після 24 лютого 2022 року у Молдову з Російської Федерації повертаються лише особи, які мають водночас молдовське та українське громадянство, (поряд із громадянством РФ, – «Главком»).

У 2018 році ми вийшли на цікавий феномен, коли у Молдову з Росії поверталися російські офіцери, які були вихідцями з Молдови і мали молдовський паспорт. Одним із таких «туристів» був генерал Разгонов (Віталій Разгонов, генерал-майор ЗС РФ, – «Главком»), зараз він є радником так званого президента «ПМР» з безпеки та оборони. Фактично він керує всіма військовими формуваннями на території Придністров’я.

Чи можете ви назвати, яка категорія людей повинна бути під увагою молдовських спецслужб задля забезпечення правопорядку і уникнення сценарію, про який повідомили молдовським колегам українські спецслужби?

Щойно я назвав першу категорію. Друга – це громадяни Молдови, рекрутовані ПВК «Вагнер». За нашими підрахунками це 120 осіб, деякі з них зараз воюють в Україні на боці Росії. Це група підготовлених бойовиків, які можуть завдати великої шкоди Молдові, їх можуть залучити до розхитування ситуації, наприклад, під час протестів.

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По третє, це громадяни, які прибувають із Сербії. Ну і наостанок, це завербовані Росією громадяни Молдови. У першу чергу це так звані прорадянські угрупування, об’єднання «ветеранів» тощо. Ще за часів Радянського Союзу у нас розташовувався південний штаб Варшавського договору і ці організації почали закладатися ще тоді. Частина цих військових залишилася у Молдові і вони чекають на свій час «Х».

Ви згадали про 120 громадян Молдови, причетних до ПВК «Вагнер» – це за всі дев’ять років війни чи лише за останній рік?

Ми раптово виявили діяльність «Вагнера» на території Молдови. Вони ще у 2017 році набирали людей для воєнних дій у Сирії та Африці. Я наших громадян бачив у списках, які публікували українські спецслужби.

Вам знайомі випадки, коли Росія рекрутувала громадян Молдови на війну в Україні?

Перед новорічними святами так зване керівництво Придністров’я закликало чоловіків віком до 50 років проходити службу у миротворчих військах. Факти вербування у підрозділи, які воюють на території України, ми зафіксували у серпні.

Зараз у Придністров’ї формують підрозділи територіальної оборони, але у них все дуже погано із комплектуванням.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»