США заявили про знищення високопосадовця ІДІЛ

За словами американської сторони, смерть посадовця порушить здатність ІДІЛ отримувати ресурси та проводити терористичні атаки

Американські військові 16 червня завдали авіаудару по Сирії, убивши високопоставленого чиновника терористичної групи ІДІЛ Усаму Джамала Мухаммеда Ібрагіма аль-Джанабі та його посередника. Про це повідомило Центральне командування США.

Як стверджують військові, смерть посадовця порушить здатність ІДІЛ отримувати ресурси та проводити терористичні атаки.

Водночас Центральне командування США повідомило, що «немає жодних ознак» того, що під час удару постраждали цивільні.

Вище об'єднання видів збройних сил запевнило, що разом із союзниками та партнерами в регіоні продовжуватиме виконувати операції, спрямовані на зниження оперативних можливостей «Ісламської держави» та забезпечення її поразки.

У період з січня по березень 2024 року військові командування та його партнери вбили сімох бойовиків ІДІЛ у Сирії та затримали ще 27. В Іраку за цей самий період вбили 11 оперативників і затримали 36 людей. Для протидії ІДІЛ США, зокрема, проводять кампанію «Поразка «Ісламської держави» в Іраку та Сирії».

Нагадаємо, дані американської розвідки вказують на вірогідність заяви угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ), яке взяло на себе відповідальності за теракт у концертному залі «Крокус» у Підмосков’ї.

Як повідомлялося, вісім чоловіків з Таджикистану, які потенційно пов'язані з ІДІЛ з Центральної Азії, були заарештовані у Нью-Йорку, Філадельфії та Лос-Анджелесі.