Трамп пригрозив згорнути допомогу Україні ще до переобрання

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті, передає Brics.

Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».

«Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», – сказав експрезидент США.

Укотре Трамп повторив, що йому «подобається Зеленський» через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа. А потім повторив: «Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду в Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим».

