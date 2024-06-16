Трамп пригрозив згорнути допомогу Україні ще до переобрання

Колишній американський лідер перекрутив факти й знову дорікнув Зеленському

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті, передає Brics.

Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».

«Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», – сказав експрезидент США.

Укотре Трамп повторив, що йому «подобається Зеленський» через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа. А потім повторив: «Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду в Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим».

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.



"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.



Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk — BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024

Зазначимо, що Зеленський востаннє був у США не «чотири дні тому», як стверджує Трамп, а у грудні 2023 року, а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз – у ширшому проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо південного кордону.

До слова, Трамп раніше вже розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року. Це сталося на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі. Представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: «Якщо Україна переможе, яка буде вигода?».

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали історичну безпекову угоду. За даними The Washington Post, якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, він може розірвати цю угоду.