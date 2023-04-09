Європі необхідно зменшити залежність від США – Макрон

На думку французького лідера, Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico.

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Політик нагадав свою улюблену теорію стратегічної автономії для Європи, ймовірно, на чолі з Францією. За його словами, великим ризиком для Європи є те, що вона «потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію».

«Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... Чи в наших інтересах прискорювати (кризу – ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні й брати приклад з американського порядку денного», –вважає Макрон.

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На його думку, Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв. Однак зараз їй необхідно зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

Крім того, Макрон запропонував Європі зменшити свою залежність від «екстериторіальності американського долара».

«Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами», – зазначив президент Франції.

Нагадаємо, президент Франції прибув із державним візитом до Пекіна 5 квітня, де зустрівся з головою КНР. За підсумками переговорів Сі Цзіньпін заявив, що Пекін і Париж мають намір взаємно підтримувати один одного та оптимізувати глобальне управління спільно.

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До слова, Сі Цзіньпін під час зустрічі з Еммануелем Макроном схиляв його до «протистояння» з США.