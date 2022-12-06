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Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 
Латвія анулювала ліцензію телеканалу 
фото з відкритих джерел

Висловлювання журналіста каналу про допомогу рашистам викликали бурхливу реакцію суспільства, однак на цьому історія не закінчилася

Після звільнення журналіста Олексія Коростельова із телеканалу «Дождь» та анулювання Латвією ліцензії для цього мовника скандал обростає новими подробицями. Як виявилося, гендиректорка російського телеканалу «Дождь», який позиціонує себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, Наталія Синдєєва перепросила за звільнення журналістів Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського та закликала їх повернутись. Відповідне відео з вибаченнями вона опублікувала у Telegram.

За її словами, Коростелева звільнили за «помилку».

«Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Потрібно було усунути Льошу від етеру, видихнути. Ми вчинили жахливо. І всі ці чотири дні я хочу виправити цю помилку і сказати – Льошо, пробач», – заявила Синдєєва у відеозверненні.

Раніше Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським загарбникам, які воюють в Україні, на фронті і після цього його звільнили. Після нього на знак підтримки колеги звільнилися Лютова та Роменський.

Цікаво, що перепросити працівників гендиректорка намагалась вже після того, як стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу «Дождь».

Журналіст Євген Будерацький також звернув увагу на оприлюднення відео після того, як у телеканалу все ж відібрали ліцензію. 

«Тобто вони спочатку звільняють ведучого, бо розуміють, що за його позицію у них можуть забрати ліцензію, а потім, коли ліцензію таки забирають, благають повернутись, тим самим визнаючи, що звільняли його не за хрінову позицію, а просто щоб їх не закрили», – прокоментував він.

«Дождь» – це російський телеканал, який називає себе незалежним міжнародним російськомовним мовником, базується в Латвії. У Росії офіційно перебуває в переліку «іноземних агентів». Канал веде мовлення з Риги з липня 2022 року. Після початку вторгнення в Україну мовлення з російської території було призупинено.

Також користувачі соцмереж натякають, буцімто так звана опозиційність телеканалу – не більше, ніж фікція. Адже в демократичній країні мовник дуже швидко втрапив у гучний скандал, водночас в країні-терористці Росії успішно працює вже багато років.

Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі  фото 1

Нагадаємо, раніше Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російський телеканал «Дождь» на €10 тис. за карту, де анексований Крим входить до складу РФ. 

Теги: відео дождь звільнення історія скандал

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