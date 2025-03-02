Чехи зібрали кошти на бойовий гелікоптер для української розвідки

Збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для української армії розпочався у листопаді 2023 року

Чехи відправляють в Україну гелікоптер Black Hawk

Чеська ініціатива Dárek pro Putina (подарунок для Путіна) зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку волонтерів у соцмережі X.

«Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну гелікоптер Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу та новішу машину, яка потрібна Україні», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для української армії розпочався у листопаді 2023 року. Однак, як зазначають волонтери, через кілька місяців він сильно сповільнився. В тому числі під тиском різних людей, які стверджували, що Україні не потрібна ця машина, ці гроші краще витратити на щось інше.

Після обговорення цього питання з представниками ГУР волонтери вирішили спробувати завершити цей збір.

Загалом волонтерам вдалося зібрати трохи більше ніж 72 млн чеських крон (2,87 млн євро) із необхідних 70 млн. При цьому після закупівлі українська сторона подбає про транспортування машини до Європи та введення її в експлуатацію.

На ці кошти буде закуплено в США гелікоптер Sikorsky UH-60A+ Black Hawk. У порівнянні з базовою версією цей вертоліт оснащений двома турбовальними двигунами T700-GE-701D, які приблизно на чверть потужніші за базові.

Нагадаємо, раніше очільник Чехії Петр Павел закликав до створення коаліції країн, які бажають домогтися справедливого миру в Україні.