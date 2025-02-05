Президент провів засідання РНБО: стали відомі перші деталі

Зеленський: «Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів»

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На засідання обговорили питання підтримки громадян та українського бізнесу.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко доповіли щодо стану реалізації державних програм з підтримки населення та представників бізнесу: «єПідтримка», «єОселя», «Зроблено в Україні», «Національний кешбек», програми підтримки вчителів та безкоштовного харчування для українських дітей у школах. Зокрема, за програмою «єПідтримка» виплачено майже 13 млрд грн українським сім’ям, які подали заявки.

Також Володимир Зеленський доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту. «Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей», – наголосив Глава держави.

Крім того, керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін доповіли щодо фінансової чистоти в країні. Зокрема, про зупинку тіньових фінансових схем, які використовували олігархи, посадовці та депутати для приховування коштів.

«Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Уже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», – підсумував президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського та призначив замість нього Філіпа Проніна, а також призначив очільником Державної податкової служби Руслана Кравченка.

До слова, 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.