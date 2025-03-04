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Майбутній канцлер Німеччини планує «розморозити» ще €3 млрд допомоги Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Майбутній канцлер Німеччини планує «розморозити» ще €3 млрд допомоги Україні
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорювали у грудні збільшення фінансування військової допомоги Україні
фото: Офіс президента

«Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко», – сказав Мерц

Німеччина виділить Україні €3 млрд допомоги. Це кошти, які заморозив Шольц. Як інформує «Главком», про це повідомив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Le Monde пише, що переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить додаткову допомогу Україні у розмірі €3 млрд. Ці кошти були заморожені Олафом Шольцом.

 За словами Мерца, він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом про додаткову військову допомогу для України. Він зазначив, що кошти можуть бути виділені найближчим часом.

«Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко», – сказав Мерц.

Повідомляється, що ця допомога мала надійти Україні ще у 2024 році, однак кошти були заморожені канцлером Олафом Шольцом.

Раніше ми з посиланням на Bloomberg писали, що у Німеччині розглядають затвердження спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні. 

За словами співрозмовника видання, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами про швидке затвердження €200 млрд на спеціальні витрати на оборону.

Зазначається, що Християнсько-демократичний союз на чолі з Мерцом і Соціал-демократична партія Німеччини обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення, щоб вивільнити ресурси для зміцнення армії країни.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів. Шольц, виступаючи після результатів екзитполів, заявив, що поразка на виборах є «гірким результатом».

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Теги: Фрідріх Мерц Німеччина військова допомога військова техніка Україна

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