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Мирна угода для України. Келлог розкрив нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мирна угода для України. Келлог розкрив нові деталі
Кіт Келлог прибуде до України 20 лютого
фото з відкритих джерел

Спецпредставник Трампа про мирну угоду для закінчення війни: «Він і народ України ухвалять це рішення»

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. Про це повідомляє Sky News.

За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом. «Він і народ України ухвалять це рішення», – сказав він.

Як зазначив спецпредставник Трампа, США готові вислухати всі «дискусійні питання» від учасників, зазначивши, що їхня роль полягає в наданні гарантій безпеки для України.

Посадовець наголосив, що його візит до України ще перебуває на стадії узгодження, і він планує зустрітися з Володимиром Зеленським.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

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Теги: переговори війна Україна Володимир Зеленський Кіт Келлог

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