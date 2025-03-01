Стармер зустрівся у Лондоні із Зеленським

Зеленський прибув до резиденції глави британського уряду на Даунінг Стріт, 10

Очільник України утримався від коментарі журналістів біля резиденції

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та The Guardian.

Президент України прибув до резиденції глави британського уряду на Даунінг Стріт, 10. Репортери намагалися запитати у Зеленського, чи може він «помиритися» з Трампом, але лідери зробили протокольне фото і зайшли в будівлю.

До слова, на прохання уряду Великої Британії, король Чарльз III завтра, 2 березня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє BBC.

Нагадаємо, літак президента України Володимира Зеленського приземлився у Великій Британії напередодні завтрашнього Європейського оборонного саміту. Відомо, що Зеленський проведе переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Також на зустрічі будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.