Стояв за терактом 7 жовтня. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС

Сінвар став політичним лідером «Хамасу» на початку серпня

Ізраїль підтвердив смерть лідера ХАМАС Яхʼї Сінвара. Про це повідомила Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Так, Сінвара ліквідували під час ізраїльської операції на півдні сектора Гази. Бійці 828 бригади ЦАХАЛ, які діяли в цьому районі, виявили та ліквідували трьох бойовиків ХАМАС. Після ідентфиікації тіл вдалося зʼясувати, що один із убитих – Яхʼя Сінвар.

Глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац також підтвердив, що у Секторі Гази було вбито лідера угруповання ХАМАС Яхья Сінвара.

«Це велике військове та моральне досягнення для Ізраїлю та перемога всього вільного світу над злою віссю радикального ісламу на чолі з Іраном», – сказав міністр. Глава МЗС країни також висловив думку, що ліквідація Сінвара «створює можливість» для негайного звільнення заручників та «створення Гази, вільної від ХАМАС та іранського контролю».

Сінвар став політичним лідером «Хамасу» на початку серпня. Він замінив на посаді Ісмаїла Ханію, якого було вбито наприкінці липня в результаті удару по його резиденції в Тегерані.

Сінвар, який провів половину свого дорослого життя в ізраїльських в’язницях, був найвпливовішим лідером «Хамасу», який залишився живим після вбивства Ханії. В Ізраїлі його вважають його організатором атаки 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1 200 ізраїльтян, а 250 – взяли в заручники. Після цієї операції Сінвар не зʼявлявся на публіці – переховувався в розлогій мережі підземних тунелів у секторі Гази.

Сінвар був головним представником Гази під час переговорів про звільнення сотні заручників. Ізраїльські медіа писали, що лідер ХАМАС використовував кількох із них як «живий щит», побоюючись удару ЦАХАЛ, і завжди ходив із сумкою з вибухівкою – через це його ліквідація кілька разів зривалася.

У 2015 році США визнали Сінвара «глобальним терористом особливого значення».

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про імовірну ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. Також влада США після президентських виборів має намір оприлюднити план відновлення Сектору Гази, коли там закінчаться бойові дії.