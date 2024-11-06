Стало відомо, коли перед своїми прихильниками виступить Камала Гарріс

Камала Гарріс вітає волонтерів, коли вона готується зателефонувати до штаб-квартири національного комітету Демократичної партії в день виборів.

За даними CNN та АР, Гарріс перемагає у Вірджинії, Нью-Мексико, Орегоні, Нью-Гемпширі, Вашингтоні та на Гаваях

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс не звертатиметься до своїх прихильників на нічному заході кампанії у Говардському університеті. Про це заявив співголова виборчої кампанії Гарріс Седрік Річмонд, повідомляє NBC News.

За його словами, очікується, що Гарріс виступить із зверненням у четвер, 7 листопада.

Це пов’язано із тим, що результати голосування на виборах продовжують надходити з усієї країни і їх потрібно підрахувати, повідомляє CNN.

«Нам ще потрібно підрахувати голоси. У нас ще є штати, які ще не були названі», – сказав Річмонд.

За даними CNN та АР, Гарріс перемагає у Вірджинії, Нью-Мексико, Орегоні, Нью-Гемпширі, Вашингтоні та на Гаваях.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що американські виборці надали йому «безпрецедентні повноваження», оскільки Республіканська партія повертає контроль над Сенатом і найімовірніше збереже контроль також і в Палаті представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.