Трамп оголосив про свою перемогу на виборах

Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

«Щиро дякую. Перемогти в народному голосуванні було дуже приємно, дуже приємно, я вам скажу», – сказав Трамп.

Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

«Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом, і кожному громадянину. Я буду боротися за вас, за вашу сім'ю і ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас, і з кожним подихом свого тіла я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки», – виголосив кандидат.

Він додав, що американські виборці надали йому «безпрецедентні повноваження», оскільки Республіканська партія повертає контроль над Сенатом і найімовірніше збереже контроль також і в Палаті представників.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.