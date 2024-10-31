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США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями
«Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння», – зазначив глава Пентагону
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За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України

США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями. Про це йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції. 

Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про те, що його плани продовжувати війну проти України не змінилися.

За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.

«Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки найближчими днями», – зазначив глава Пентагону. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.  Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

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Теги: США війна боєприпаси озброєння військова допомога

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