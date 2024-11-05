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Трамп пропонує створити спеціальну лігу зі змішаних єдиноборств для мігрантів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Трамп пропонує створити спеціальну лігу зі змішаних єдиноборств для мігрантів
Вперше про ідею створення ліги для бійців-мігрантів Трамп розповів у червні цього року
фото: Reuters

Трамп назвав мігрантів «небезпечними хлопцями»

Кандидат в президенти США Дональд Трамп під час виступу на передвиборчому мітингу в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) розповів про ідею створення спеціальної ліги зі змішаних єдиноборств для мігрантів.

«Я хотів, щоб ці хлопці з Пенсільванії змагалися з мігрантами. Я сказав Дейні Вайту з UFC, щоб він створив лігу чемпіонів, а також лігу мігрантів. Я хочу, щоб мігрант вийшов проти чемпіона, і я думаю, що мігрант може насправді перемогти. Ось наскільки небезпечні деякі з цих хлопців», – сказав Трамп.

Вперше про ідею створення ліги для бійців-мігрантів Трамп розповів у червні цього року. Тоді Вайт заявив, що політик пожартував.

Президентські вибори в США проходять сьогодні, 5 листопада.

Нагадаємо, чинний віцепрезидент США, кандидатка на пост глави держави від демократів Камала Гарріс випереджає свого суперника, кандидата від республіканців Дональда Трампа на 4 відсоткових пункти, свідчать результати опитування PBS News/NPR/Marist, проведеного напередодні виборів. Про це пише The Hill.

Гарріс користується підтримкою 51% респондентів, тоді як Трампа підтримують 47%, показало опитування.

Опитування також продемонструвало скорочення ґендерного розриву: так, якщо раніше Трамп лідирував серед виборців-чоловіків із 57% проти 41% у Харріс, то тепер він отримав за підтримку 51% опитаних проти 47% у віцепрезидента. Лідерство Гарріс серед жінок також скоротилося, її колишній відрив у 18% скоротився до 11%.

«Основні результати цього опитування практично ідентичні зазначеним у 2020 році, коли обраний президент-демократ Джо Байден мав підтримку 51% респондентів, а Трамп – 47%», – зазначає The Hill.

Розрив у підтримці серед білошкірого населення між Трампом та Гарріс також суттєво скоротився порівняно з ним же та Байденом. У 2020 році республіканець лідирував серед цієї групи населення з відривом у 12%, зараз розрив між кандидатами склав 9%. Однак підтримка Гарріс з боку чорношкірого та латиноамериканського населення також знизилася порівняно з Байденом у 2020 році, – випливає з результатів опитування.

55% учасників опитування, здатних брати участь у виборах, вже віддали свої голоси, ще третина виборців повідомила плани проголосувати очно в день виборів.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. За даними останніх опитувань The New York Times, Трампа підтримували 48% виборців, Гарріс – 49%.

До слова, ймовірність перемоги кандидата Дональда Трампа на виборах президента США становить 53%, тоді як для кандидата Камали Гарріс – 47%. Такі дані оприлюднило видання ABC News, спираючись на прогнозну модель «Проєкт 538», яка аналізує можливі результати виборів, враховуючи соціологічні, економічні та демографічні показники, а також надійність соціологічних опитувань.

Останні дані свідчать, що Трамп має шанси перемогти у 53 випадках зі 100, тоді як у Гарріс ймовірність перемоги становить 47 зі 100. Можливість обрання когось іншого залишається мінімальною.

Теги: США Дональд Трамп MMA / UFC UFC

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