ЦРУ переглянула звіт про втручання Росії в американські вибори 2016 року: деталі

Путін використовував дезінформацію і кіберкампанію, щоб схилити голоси виборців у 2016 році на користь Трампа

Центральне розвідувальне управління підтвердило попередні висновки про те, що Російська Федерація втручалася у вибори в США 2016 року, щоб допомогти на той час кандидату від республіканців Дональду Трампу перемогти демократичну суперницю Гілларі Клінтон. Водночас американська розвідка розкритикувала низку «процесуальних недоліків» у попередній оцінці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У новому огляді «не ставиться під сумнів якість і надійність» суворо засекреченого попереднього звіту ЦРУ, але ставиться під сумнів високий рівень достовірності, який ЦРУ і Федеральне бюро розслідувань надали цьому висновку. Згідно з новим оглядом, ЦРУ вважає, що попередній оцінці слід було б надати рівень «помірної достовірності».

Трамп, який має історію суперечок з оцінками американської розвідки, раніше відкидав висновок розвідувальної спільноти, незасекречена версія якого була оприлюднена в січні 2017 року. Після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним у листопаді 2017 року Трамп заявляв, що вірить запевненням глави Кремля щодо його невтручання в американські вибори.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф – колишній конгресмен, який певний час обіймав посаду директора Національної розвідки США під час першого терміну Трампа в Білому домі, наказав підготувати новий огляд оцінки розвідки стосовно втручання РФ у вибори й розділ «Винесені уроки» для сприяння «аналітичній об'єктивності та прозорості», йдеться в заяві ЦРУ.

Аналітичне управління ЦРУ, яке проводило огляд, «виявило численні процедурні аномалії» в тому, як готувалася засекречена оцінка російського втручання у вибори в грудні 2016 року. Зокрема, згідно з новим оглядом, «дуже стислі терміни ... і надмірна участь керівників агентств …призвели до відхилень від стандартних практик у підготовці, координації та перевірці» доповіді, йдеться у новому звіті. «Ці відхилення перешкоджали зусиллям, спрямованим на застосування суворої професійної практики, особливо стосовно найбільш суперечливих суджень в оцінці», – зазначено в доповіді.

Однак цей огляд не заперечує висновок про те, що Путін використовував дезінформацію і кіберкампанію, щоб схилити голоси виборців у 2016 році на користь Трампа. У звіті двопартійного комітету Сенату з питань розвідки за 2018 рік теж міститься такий висновок.

Новий огляд ЦРУ може поставити директора розвідувального управління Реткліффа в незручне становище, оскільки Трамп називав твердження про втручання Росії у вибори «повною містифікацією» і критикував висновки розвідки.

Нагадаємо, Комітет з розвідки Сенату США значною мірою схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу. У квітні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. У ньому говориться, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, проте існували підозри про зв'язок російської сторони і Трампа підтвердити не вдалося.

До слова, ще тодішній кандидат у президенти США Джо Байден пообіцяв Росії «наслідки» за втручання в справи Америки.