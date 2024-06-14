Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди ввійшло

Україна отримає від Німеччини 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них

Київ отримає нові танки Leopard, артилерійські системи Himars і боєприпаси до них, а також комплекси IRIS-T

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. До нього ввійшли, зокрема, системи протиповітряної оборони IRIS-T, реактивні системи залпового вогню Himars і танки Leopard. Про це повідомив німецький уряд.

Новий пакет допомоги від Берліна містить:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) малого радіуса IRIS-T SLS;

три реактивні артилерійські системи Himars;

два мостоукладачі Beaver;

дві броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

чотии машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників.

Крім того, Німеччина передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів та IT-обладнання.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.

До слова, наприкінці травня уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів).