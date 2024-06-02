Зеленський: Розвідці відомо, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай

За словами Зеленського, на ринок РФ потрапляють елементи зброї з Китаю та інших країн

У російській зброї є елементи з різних країн світу, хоча й не всі ці держави спеціально продають їх РФ

Розвідка має інформацію, що на ринок РФ потрапляють елементи зброї з Китаю. Проте у російській зброї знаходяться деталі і з інших країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

«Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось, якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є, дійсно, деякі елементи, які входять до озброєння РФ, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю», – розповів глава держави.

Він зауважив, що в російській зброї є й елементи з інших країн світу. Але це ще не означає, що ці держави спеціально продають зброю РФ.

«Є вихід із цієї ситуації. Ми передаємо всім країнам ті дані, які є від нашої розвідки. Якщо ми бачимо, що цей продукт належить тій чи іншій державі з будь-якого континенту і якщо цей продукт потрапляє на ринок РФ, обходячи санкції, ми передаємо цю інформацію партнерам, щоб вони зупиняли такий транзит», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, що китайська влада відхилила запрошення взяти участь у швейцарській конференції щодо України, оскільки не було виконано необхідних для цього умов. Про це пише агентство Reuters. За інформацією видання, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході.

До слова, вчора Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Згідно з планом візиту, український лідер має виступити на конференції та провести низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.