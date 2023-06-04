Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стефанчук зустрівся із захисниками «Азовсталі» у Туреччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Стефанчук зустрівся із захисниками «Азовсталі» у Туреччині
За умовами обміну командири захисників «Азовсталі» повинні перебувати у Туреччині до закінчення війни
фото: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук зазначив, що усі українські захисники «сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому»

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі звільненими з російського полону захисниками Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині. Про це Руслан Стефанчук повідомив у соціальних мережах. 

«За проханням Президента України Володимира Зеленського, зустрівся у Туреччині із Героями, із військовими – захисниками «Азовсталі». Командир «Азову», Герой України Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України, за умовами обміну, зараз перебувають у Туреччині. Дякую Туреччині за допомогу у поверненні наших захисників», – повідомив Стефанчук.

За його словами, над поверненням всіх українських військовополонених додому щоденно працює велика команда на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Стефанчук додав, що усі українські захисники «сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому».

Нагадаємо, що бійці полку «Азову», морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські та інші представники Сил оборони до останнього обороняли Маріуполь. Після оточення міста місцем українського опору стала «Азовсталь».

Наприкінці травня 2022 року українські військові за наказом керівництва здалися у полон, аби зберегти життя особового складу.

У вересні 2022 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала кума російського диктатора Віктора Медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких були командири «Азову».

За умовами обміну командири захисників «Азовсталі» повинні перебувати у Туреччині до закінчення війни.

Теги: полон Руслан Стефанчук Азовсталь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки держпроєкту «Хочу жити», російські військовослужбовці можуть здатися в полон ЗСУ
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
4 травня, 15:49
За захист власної землі ворог намагався провести над частиною оборонців судилища
Розвідка повідомила подробиці про визволених із полону захисників «Азовсталі»
6 травня, 16:34
Росіянин ризикував життям, щоб здатися в полон
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон
13 травня, 15:19
За даними Міноборони, у самому місті ситуація складніша
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
13 травня, 20:58
Ексголова «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв
Україна готова до креативних дій для повернення полонених – розвідка
15 травня, 16:54
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
16 травня, 10:52
За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією
Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м
18 травня, 10:07
Снежана Калеска-Ванчева зустрілася з Русланом Стефанчуком
Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз
26 травня, 11:04
До операції виведення військових з Азовсталі Дмитро не дожив майже місяць
Хвилина мовчання: згадаймо Дмитра Губарєва, який поліг на «Азовсталі»
31 травня, 09:00

Політика

Президентка Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет
Президентка Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет
Стефанчук зустрівся із захисниками «Азовсталі» у Туреччині
Стефанчук зустрівся із захисниками «Азовсталі» у Туреччині
Легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео)
Легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео)
Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото)
Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото)
Резніков зустрівся із Жозепом Боррелем у Сінгапурі (фото)
Резніков зустрівся із Жозепом Боррелем у Сінгапурі (фото)
«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії
«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
56K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
31K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
24K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
19K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту