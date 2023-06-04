Стефанчук зустрівся із захисниками «Азовсталі» у Туреччині

За умовами обміну командири захисників «Азовсталі» повинні перебувати у Туреччині до закінчення війни

Руслан Стефанчук зазначив, що усі українські захисники «сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому»

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі звільненими з російського полону захисниками Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині. Про це Руслан Стефанчук повідомив у соціальних мережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За проханням Президента України Володимира Зеленського, зустрівся у Туреччині із Героями, із військовими – захисниками «Азовсталі». Командир «Азову», Герой України Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України, за умовами обміну, зараз перебувають у Туреччині. Дякую Туреччині за допомогу у поверненні наших захисників», – повідомив Стефанчук.

За його словами, над поверненням всіх українських військовополонених додому щоденно працює велика команда на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стефанчук додав, що усі українські захисники «сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому».

Нагадаємо, що бійці полку «Азову», морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські та інші представники Сил оборони до останнього обороняли Маріуполь. Після оточення міста місцем українського опору стала «Азовсталь».

Наприкінці травня 2022 року українські військові за наказом керівництва здалися у полон, аби зберегти життя особового складу.

У вересні 2022 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала кума російського диктатора Віктора Медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких були командири «Азову».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За умовами обміну командири захисників «Азовсталі» повинні перебувати у Туреччині до закінчення війни.